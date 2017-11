‘Er liggen goede aanbiedingen, maar ik wil bij Barcelona blijven’

Abel Ruiz staat naar verluidt in de belangstelling van clubs als Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal en Bayern München, maar lijkt niet bezig te zijn met een vertrek bij Barcelona. De zeventienjarige aanvaller onderhandelt momenteel over een verlenging van zijn contract, dat doorloopt tot de zomer van 2019.

“Het is altijd mijn prioriteit geweest om bij Barcelona te blijven. Ik ga met mijn zaakwaarnemer om de tafel zitten, omdat er na het WK enkele goede aanbiedingen binnen zijn gekomen, maar het is mijn intentie om bij Barcelona te blijven”, aldus Ruiz in een interview met Mundo Deportivo. Met Spanje werd hij vorige maand tweede op het WK Onder-17 in India.

Ruiz scoorde op het toernooi vijf keer en hoefde met dat aantal enkel Lassana N’Diaye van Senegal en Rhian Brewster van Engeland voor zich te dulden. Hij hoopt die goede lijn in het tweede elftal van Barcelona door te trekken: “Ik denk nu alleen maar aan Barça B en aan de volgende wedstrijd. Als ik een kans krijg (in het eerste, red.) dan zou dat alleen maar beter zijn. Als ik hard blijf werken, dan komt die dag vanzelf wel. Ik moet mijn best blijven doen.”

Ruiz werd geboren in Almussafes en maakte in 2012 de overstap van de jeugdopleiding van Valencia naar die van Barcelona. In november 2016 verlengde hij zijn contract en in april van dit jaar maakte Ruiz zijn debuut voor het tweede elftal van trainer Gerard López, in de met 0-2 gewonnen wedstrijd in de Segunda División B tegen Badalona. Op 1 september maakte Ruiz tegen Granada zijn eerste profdoelpunt.