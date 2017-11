Mikel onthult 'militaire operatie met zes auto's' om United af te troeven

John Obi Mikel heeft een boekje opengedaan over de wijze waarop Manchester United en Chelsea in 2005 streden om zijn handtekening. Mikel had al een voorcontract ondertekend bij the Red Devils, maar Roman Abramovich zorgde ervoor dat de middenvelder naar Stamford Bridge vertrok. Chelsea moest daardoor wel ruim dertien miljoen euro aan compensatie betalen aan Manchester United.

De Nigeriaans international vertelt in een interview met the Sun dat de Russische eigenaar een geheime ontmoeting regelde met manager José Mourinho. "Roman Abramovich regelde zes auto's om me daar naartoe te brengen, het was net een militaire operatie. Ik begon in één auto, toen gingen de chauffeurs met elkaar praten en toen werd ik opeens afgezet, waarna de volgende auto me ophaalde."

"Toen ik er was, zei José: 'De baas wil je. Ik laat je spelen en je krijgt van mij alle vrijheid.' Dat heeft me enorm geholpen, aangezien ik toen erg twijfelde", aldus Mikel, die het nieuws ook moest overbrengen aan Sir Alex Ferguson. Mikel zegt dat hij een goede band had met Ferguson: "Hij riep me bijvoorbeeld op een dag naar kantoor, wees naar een van de dikke auto's en zei: 'Als je hard werkt, rijd jij ook in zo'n auto'."

De Schotse manager ging ervan uit dat Mikel voor Manchester United ging voetballen en de boodschap van de Nigeriaan dat hij voor Chelsea zou tekenen, had Ferguson dan ook niet zien aankomen. De Schot begreep niet dat de middenvelder United weigerde: "Ik had ook nog Barcelona op me wachten als de juridische ruzie niet werd opgelost, maar ik voelde me verplicht alsnog te tekenen bij Chelsea."