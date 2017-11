‘Ook al was het Barcelona, ik wilde geen tweede viool spelen’

Jean Michaël Seri werd afgelopen zomer hevig in verband gebracht met een overstap naar Barcelona, maar de middenvelder staat na een turbulente transferperiode nog steeds onder contract bij OGC Nice. De international van Ivoorkust blikt in gesprek met France Football terug op de perikelen rond zijn persoon en is blij dat hij nog bij les Aiglons speelt.

"Bij Nice ben ik geliefd. In Barcelona was ik misschien niet gegarandeerd van een basisplek. Ik weet wat mijn kwaliteiten zijn en het is belangrijk dat ik deze iedere week op het veld laat zien. Dat heb ik volgens mij ook wel gedaan. En hoewel ik droomde van Barcelona, was de boodschap van de club meer dan duidelijk. Bij Nice ben ik prioriteit en niet slechts een speler om erbij te hebben."

"Ook al was het Barcelona, ik wilde geen tweede viool spelen. Dus het was gemakkelijk voor mij om hier weer te gaan voetballen en om weer gefocust te zijn op Nice. Ik hoef me voor niemand te bewijzen, behalve voor Nice. Ik wil laten zien dat ik hier speel omdat dit de club is waar ik voor wil spelen. En dus niet uit wrok. Ik ben gelukkig hier", concludeert Seri.