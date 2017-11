Langst dienende Chelsea-speler vertrekt: ‘Ik heb er geen spijt van’

Matej Delac speelde nog nooit een officiële wedstrijd in het eerste elftal van Chelsea, maar van de huidige selectie is hij de speler die het langst onder contract staat op Stamford Bridge. De 25-jarige doelman vertrok in de zomer van 2010 van Inter Zapresic naar Londen, werd tien keer verhuurd en loopt nu uit zijn contract. De verbintenis van Delac loopt immers na het seizoen af.

“Ja, er komt binnenkort een moment dat ik Chelsea moet verlaten. Veel mensen vragen of ik er spijt van heb dat ik op jonge leeftijd naar Chelsea ben gegaan, en dat ik niet naar een kleinere club ben vertrokken, maar ik heb geen spijt”, aldus de in Bosnië-Herzegovina geboren Kroaat in een interview met SportSport. “Een carrière kan altijd beter, maar ik ben 25 en heb al veel meegemaakt en veel trainers en spelers ontmoet. Ik heb ervaring opgedaan.”

“Het probleem was niet dat ik kwaliteit miste. Chelsea geloofde namelijk in mij en heeft mijn contract diverse keren verlengd, maar het probleem was altijd mijn werkvergunning.” Ondanks dat Delac nooit een duel voor Chelsea 1 speelde en komende zomer waarschijnlijk vertrekt, neemt hij the Blues niets kwalijk. “Chelsea had een plan voor mijn hele carrière, maar soms kun je dingen gewoon niet plannen.”

“Toen ik aankwam op mijn achttiende, was het net een film. Dat gevoel is niet te beschrijven. Ik zal met trots op Chelsea terugkijken. Het is de club die mij heeft grootgebracht en zowel op persoonlijk als sportief vlak veel heeft geleerd. Wat ik van Antonio Conte vind? Hij is een harde werker, een professional. Als Chelsea het niet goed doet, weet je dat dat slechts tijdelijk is, want Conte vindt altijd wel een oplossing.” Delac speelde in 2010/11 op huurbasis voor Vitesse, maar kwam ook toen niet tot een officieel optreden.