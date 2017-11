‘De verkoop van hem naar United is wat mij betreft een regelrechte schande’

Chelsea heeft afgelopen zomer onder anderen Tiemoué Bakayoko gehaald, maar the Blues moesten ook afscheid nemen van onder meer Nemanja Matic, die naar concurrent Manchester United is verkast. Ray Wilkins, voormalig assistent van de Londense club, vindt het onbegrijpelijk dat de leiding van Chelsea de Servische middenvelder heeft laten gaan.

"De verkoop van hem naar Manchester United is wat mij betreft een regelrechte schande, dat had nooit mogen gebeuren", zegt Wilkins onomwonden bij de BBC. "Hij gaat dit jaar het verschil maken tussen iets winnen en niets winnen bij Manchester United", aldus de Engelsman, die niet kan begrijpen waarom Chelsea Bakayoko heeft gehaald, terwijl de club ook de beschikking had over Nathaniel Chalobah, die is verkocht aan Watford.

"Chalobah is voor iets meer dan zes miljoen euro gegaan", vervolgt Wilkins, die weinig kwaliteitsverschil detecteert tussen de twee middenvelders. "Die zes miljoen kan ik niet echt begrijpen. Ik zie werkelijk geen verschil tussen Bakayoko van ruim veertig miljoen euro en Chalobah van zes miljoen. Ik zie het verschil van die 34 miljoen euro niet tussen de twee voetballers."

"Chalobah kwam net terug van het EK Onder-21 en opeens is hij weggenomen voor zes miljoen euro. 34 miljoen wordt er extra betaald en we verkopen de beste middenvelder van het land aan een van onze grootste rivalen. Ik kan gewoon niet begrijpen dat dat is gebeurd." Chelsea won afgelopen zondag met 1-0 van the Red Devils, waardoor de ploeg van Antonio Conte vierde staat in de Premier League, een punt achter nummer twee United.