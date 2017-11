Is Memphis Depay de ideale spits voor het Nederlands elftal?

Memphis Depay steekt bij Olympique Lyon in een uitstekende vorm en ook bij het Nederlands elftal kan hij de laatste tijd goede cijfers overleggen. In zijn laatste zeven interlands was hij namelijk goed voor drie assists, meer dan iedere andere speler. In onderstaande video hebben we enkele statistieken over Depay op een rij gezet.