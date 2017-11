36-voudig Oranje-international wil geen leidersrol: ‘Bij Ajax ging dat mis’

Nu aanvoerder Arjen Robben is gestopt als international, is het de vraag welke spelers van Oranje opstaan als nieuwe leiders. Jasper Cillessen zou vanwege zijn leeftijd (28), ervaring en club een kandidaat kunnen zijn, maar daar vindt de keeper zichzelf niet voor weggelegd. "Ik ben sowieso geen leiderstype", erkent hij voor de camera van Ziggo Sport.

Het is volgens de keeper van Barcelona belangrijk om geen dingen te doen die hij zelf niet ziet zitten. "Bij Ajax werd die rol mij ook opgedragen en dat ging mis. Laat mij maar gewoon mijn ding doen, dan komt het wel goed", geeft hij aan. De keeper zit in Spanje op de bank en dat vindt hij logisch, gezien de vorm van Marc-André ter Stegen. "Volgens mij heeft Ter Stegen vier doelpunten tegen in de competitie en staat hij bovenaan in het klassement van beste speler in LaLiga. Dan zou het een beetje stom zijn om te gaan zeggen: 'Ik moet spelen omdat hij het slecht doet.'"

De 36-voudig international van Oranje wordt tevens gevraagd hoe hij zijn ploeggenoten bij Barcelona heeft uitgelegd dat het Nederlands elftal er niet bij is op het WK in Rusland. "Lionel Messi plaatste zich door zelf drie keer te scoren, dat ging mij niet echt lukken", lacht de keeper. "En die Fransen maken wat grapjes. Maar zij zeggen ook: 'Als Zweden 8-0 van Luxemburg wint, dan wordt het lastig.'"