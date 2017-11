Rel rond Serero bij nationale ploeg: ‘Dan moet hij lekker daar blijven’

Thulani Serero heeft een oproep voor de nationale ploeg van Zuid-Afrika naast zich neergelegd. De middenvelder van Vitesse ziet onder bondscoach Stuart Baxter geen perspectief op speelminuten en daarom heeft hij er geen trek in om zich te melden bij de ploeg. Baxter is niet blij met het besluit van de ex-Ajacied en haalt in de Zuid-Afrikaanse media uit naar Serero.

"Serero heeft aangegeven dat als hij niet aan spelen toekomt, hij ook niet naar het trainingskamp wil komen", laat Baxter weten in gesprek met CapricornFM. "Dit is het nationale team, niet een clubteam. Je kunt mensen niet van een plek garanderen. Als hij zich niet vereerd genoeg voelt om opgeroepen te worden voor het nationale team, dan moet hij lekker blijven waar hij is.”

Of dit het einde van de interlandcarrière van Serero betekent, of dat hij alleen de twee cruciale WK-kwalificatiewedstrijden tegen Senegal mist, is vooralsnog onduidelijk. "Of dit permanent is weet ik niet”, aldus Baxter. “We hebben hem gevraagd om het in een verklaring op te schrijven zodat we het zeker weten."