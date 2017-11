Wenger passeert aankoop van 53 miljoen weer: ‘Welk signaal geeft dat?’

Alexandre Lacazette was afgelopen zomer met een transfersom van 53 miljoen euro de grote aankoop van Arsenal en de Fransman is het Premier League-seizoen met zes doelpunten voortvarend gestart. De miljoenenaankoop begon eerder tegen Liverpool echter op de bank en moest zondag ook toekijken hoe Alexis Sánchez de voorkeur kreeg tegen Manchester City. Alan Shearer snapt de gedachtegang van Arsène Wenger om Lacazette, die nadat hij er na een klein uur spelen in kwam vrij snel scoorde in de met 3-1 verloren wedstrijd, eruit te laten niet echt.

“Hij liet hem op Anfield uit de basis en nu weer, tegen hun rivaal. Je geeft 53 miljoen uit aan een spits en denkt dan dat hij het verschil zal gaan maken in de grote wedstrijden. Hij heeft zes keer gescoord, meer dan twee keer zo veel als alle andere spelers van Arsenal”, begint de oud-spits op de BBC. “Hij (Wenger, red.) koos nu voor Sánchez, die zichzelf niet wil commiteren aan de club. Wat voor signaal geeft dat aan Lacazette en zijn ploeggenoten?”

“Hij heeft het recht om maandag bij Wenger op de deur te kloppen en te vragen: ‘Mag je me niet ofzo?’”, gaat Shearer verder. De voormalig Engels international krijgt bijval van Ian Wright: “Ik leef met hem mee, hij heeft pas één keer de negentig minuten volgemaakt. Hij moet denken: ‘Wat moet ik doen om een basisplaats te krijgen?’ Zeker als je ziet hoe slecht Sánchez speelde. Hij kan iets maken van een halve kans. Hij speelde maar 22 minuten in de spits en toen kwam Olivier Giroud er weer bij. Het moet enorm frustrerend voor hem zijn.”