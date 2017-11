Mbappé schittert; Depay scoort en Hyun-Jun Suk maakt eerste goal

De twaalfde speelronde in de Ligue 1 telde liefst 34 doelpunten. Paris Saint-Germain, AS Monaco, Olympique Marseille en Olympique Lyon haalden uit en onder anderen Memphis Depay kwam tot scoren. De belangrijkste beelden van het afgelopen weekeinde in de Ligue 1 zijn hieronder te vinden.

De samenvatting van SCO Angers - Paris Saint-Germain (0-5):



Het beste van Kylian Mbappé tegen SCO Angers:



Het doelpunt van Hyun-Jun Suk bij Troyes - RC Strasbourg (3-0):



De samenvatting van AS Monaco - EA Guingamp (6-0):



De samenvatting van OGC Nice - Dijon (1-0):



De samenvatting van Olympique Marseille - SM Caen (5-0):



De samenvatting van Saint-Étienne - Olympique Lyon (0-5):



Het doelpunt van Memphis Depay tegen Saint-Étienne:



De vijf mooiste doelpunten van de afgelopen Ligue 1-speelronde: