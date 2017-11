‘Brands naar België om Anderlecht af te troeven’: ‘Nog geen concreet bod’

PSV won zondagmiddag in extremis van FC Twente en deed in een weekend waarin concurrenten Ajax en Feyenoord respectievelijk verloren en gelijkspeelden zo goede zaken. Technisch manager Marcel Brands had er voordat de Eindhovenaren in eigen huis begonnen tegen de ploeg van Gertjan Verbeek volgens Het Laatste Nieuws echter al een wedstrijd op zitten, aangezien hij naar verluidt zaterdag aanwezig was bij het duel tussen KV Mechelen en Kortrijk.

Brands zou op de tribune van Achter de Kazerne hebben gezeten voor Hassane Bandé, een negentienjarige Burkinees die als linksbuiten acteert voor de Geelroden. De jonge aanvaller stond al in een eerder stadium in de belangstelling van Anderlecht, maar de Belgische topclub zag er vorig seizoen nog van af om Bandé naar Brussel te halen. Verder zouden ook onder meer clubs uit Duitsland en Valencia en Sevilla geïnteresseerd zijn in het talent, dat tot nu toe goed was voor acht treffers in de Pro League.

Mechelen-voorzitter Johan Timmermans weet dat zijn club een gewilde speler in de gelederen heeft: “Toch denk ik niet dat Hassane ons deze winter al zal verlaten. Een concrete aanbieding hebben we nog niet ontvangen. Bovendien is die jongen graag bij ons en voelt hij dat hij zich hier verder kan ontplooien. Al weet je in het voetbal natuurlijk nooit. Als er een zot bod komt...”, reageert hij op de geruchtenstroom.