Kritiek op Keizer: ‘Kapitaalvernietiging ligt op de loer’

“Hij kent de spelers, de organisatie en staat achter de filosofie van de club. Bovendien heeft hij het bij de beloften het afgelopen seizoen, met een duidelijke speelwijze, uitstekend gedaan”, zei Edwin van der Sar bij de presentatie van Marcel Keizer. De algemeen directeur verdedigde Ajax’ keuze voor de relatief onervaren trainer door te stellen dat hij de jeugd van Ajax goed kent en die graag inpast, maar van dat laatste is thans weinig te merken.

De Telegraaf stipt aan dat Keizer eerder dit seizoen Kasper Dolberg ‘opofferde’ voor Klaas-Jan Huntelaar en dat ook Frenkie de Jong en Donny van de Beek niet zeker zijn van een basisplaats. Beide talenten begonnen zondag tegen FC Utrecht op (1-2 verlies) op de bank en verder ‘blokkeert’ Nick Viergever nog altijd de weg voor de zes jaar jongere Daley Sinkgraven. “Het heeft allemaal niets meer met de visie van Johan Cruijff te maken”, klinkt het.

“Bij de bekendmaking van Keizers aanstelling benadrukte Van der Sar nota bene dat Keizers ’oog voor de jeugd’ een belangrijk argument was om bij hem uit te komen. Maar nog geen vier maanden later lijkt Keizer uit het oog te hebben verloren dat de jeugdopleiding (lees: het verkopen van zelfopgeleide spelers, nadat ze bij Ajax de nationale top hebben gehaald) de levensader van Ajax is. De transferwaarde van Huntelaar, Schöne en Viergever is nul, terwijl Siem de Jong net is teruggekeerd van een mislukt buitenlands avontuur.”

De krant concludeert dan ook dat ‘kapitaalvernietiging op de loer’ ligt. “Als na Ricardo Kishna, Anwar El Ghazi, Riechedly Bazoer, Jairo Riedewald en Kenny Tete ook Van de Beek, Kluivert en Frenkie de Jong tot de conclusie komen dat hun toekomst niet in Amsterdam maar elders ligt, moet het etiket ’opleidingsclub’ bij Ajax voorlopig worden vervangen door ’koopclub’”, valt er in de analyse te lezen. Men stelt vast dat het voor Keizer tijd is om naar een vaste basis toe te werken én om de clubfilosofie weer te omarmen.