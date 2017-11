Wereldgoal van Asensio hoogtepunt bij ruime zege Real

Real Madrid weet na de nederlagen tegen Girona en Tottenham Hotspur weer wat winnen is en gaat met een relatief goed gevoel de interlandbreak in. De Koninklijke rekende zondag af met Las Palmas (3-0) en de treffers werden gemaakt door Casemiro, Marco Asensio en Isco. Real kijkt nog wel tegen een forse achterstand aan op Barcelona, want het verschil met de koploper bedraagt acht punten.

Het hoogtepunt van de avond was zonder meer het doelpunt van Asensio. Na 55 minuten kwam een afvallende bal na een vrije trap terecht voor de voeten van de aanvallende middenvelder. Hij dacht niet na en vanaf een meter of twintig haalde Asensio verwoestend uit: 2-0. Geen enkele andere speler uit LaLiga scoorde dit seizoen vaker van buiten de zestien dan Asensio. De linkspoot gooide met die treffer het duel in het slot en zag hoe Isco een kwartier voor tijd de eindstand bepaalde op 3-0. De middenvelder tikte binnen na een fraaie counter en een afgemeten voorzet van Cristiano Ronaldo.

Dat het weekeinde zo mag eindigen: APPLAUS voor deze kanonskogel?? van Marco Asensio Willemsen! Geplaatst door voetbalzone op zondag 5 november 2017

De overwinning viel daarmee hoger uit dan de supporters in de eerste helft waarschijnlijk hadden kunnen bevroeden, want Real speelde voor rust niet overtuigend en de serieuze kansen waren op één hand te tellen. Zo blokte Ronaldo per ongeluk een schot van Toni Kroos, werd een kopbal van de Portugees gekeerd door Raúl Lizoain en faalde ook Karim Benzema een aantal keer in de afronding. Vier minuten voor de pauze werd het dan toch 1-0: Casemiro kopte bij de tweede paal raak na een hoekschop en maakte daarmee het eerste kopdoelpunt van Real dit seizoen, over alle competities bezien.

Bij het begin van de tweede helft kwam Real goed weg toen Casemiro aan het shirt van Vitolo trok. De scheidsrechter kende geen strafschop toe en even later, in minuut 55, verdubbelde Asensio de marge in het voordeel van de formatie van trainer Zinédine Zidane. Las Palmas, de nummer voorlaatst van LaLiga, had al weinig kansen gekregen en kon na die 2-0 al helemaal geen vuist meer maken in het Santiago Bernabéu. Real speelde de wedstrijd rustig uit en kan zich nu concentreren op de derby tegen Atlético Madrid van 18 november.