Keizer negeert Huntelaar: ‘Hem inbrengen vond ik opportunistisch’

Marcel Keizer gaf Kasper Dolberg zondag de voorkeur boven Klaas-Jan Huntelaar. De Deen scoorde niet en ondanks dat Ajax moeite had om tot serieuze kansen te komen tegen FC Utrecht, werd Huntelaar niet als breekijzer in het veld gebracht. Keizer vertelde na afloop waarom hij de routinier in de dug-out liet zitten.

“Ik heb wel overwogen hem te brengen. Maar de wedstrijd liep iets anders dan we gewild hadden (…) Lasse Schöne had al een gele kaart. Omdat we nog meer risico's wilden nemen, wilden we daar een nieuwe speler hebben. Met Daley Sinkgraven wilden we aanvallend meer impulsen op links”, aldus Keizer voor de camera van FOX Sports. Met de kritiek op zijn wisselbeleid houdt hij zich naar eigen zeggen niet bezig.

“Afgelopen weken waren geloof ik alle wissels gelukkig. En nu win je niet, dan wordt snel gezegd dat het niet gelukkig is. Ik denk niet dat het er veel mee te maken had. Ja, ik had opportunistisch Huntelaar in kunnen brengen, maar dat vond ik tegen dit Utrecht niet handig”, aldus Keizer. De 34-jarige Huntealar maakte dit seizoen vier doelpunten in dertien officiële wedstrijden.