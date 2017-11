‘We werden zelfs genoemd als outsider voor de titel, kom op zeg!’

FC Utrecht eindigde het vorige seizoen als overtuigende best of the rest achter Feyenoord, Ajax en PSV en leek zich in de zomer aardig versterkt te hebben met de komst van onder meer Cyriel Dessers, Urby Emanuelson en Sander van de Streek. De Domstedelingen stonden tot dit weekend echter op een achtste positie in de Eredivisie en trainer Erik ten Hag denkt dat dat wel ongeveer is waar zijn club hoort te staan.

“We hebben de achtste, negende begroting van de eredivisie, dus in dat opzicht voldoen we aan de verwachtingen. We hebben meer dan twee jaar boven onze stand geleefd. Vierde en vijfde geworden, de bekerfinale gehaald en de play-offs gewonnen”, legt Ten Hag uit in gesprek met de NOS. De trainer wijst op de zware blessures van Jean-Christophe Bahebeck en Simon Makienok en het vertrek van Wout Brama als enkele van de oorzaken waardoor FC Utrecht de laatste weken minder draait.

Met het enthousiasme in de aanloop naar het huidige seizoen kan Ten Hag dan ook niet zoveel: “Toen het goed ging werd zelfs gesuggereerd dat we een outsider voor de titel waren. Kom op zeg! We hebben een team dat van iedereen kan winnen, maar we moeten ons realiseren dat we een wedstrijd niet op 99 procent kunnen beginnen”, gaat hij verder.

Zondagmiddag staat voor FC Utrecht het beladen bezoek aan Ajax op het programma en Ten Hag weet hoezeer die wedstrijd leeft bij de aanhang. Voor de trainer zelf heeft het duel met de Amsterdammers echter niet per se een extra lading: “Als ik naar de recente ontmoetingen kijk, vind ik dat er meer naar Utrecht had kunnen rollen. Maar we kregen altijd maar een punt of niets. Of een overwinning tegen Ajax meer voor mij betekent? Ik ben blij met elke zege.”