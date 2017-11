Tabloids speculeren over einde carrière Terry: ‘Dit duurt wel een tijdje’

Aston Villa leed zaterdag een 1-2 nederlaag tegen Sheffield Wednesday en dat was niet het enige slechte nieuws voor the Villans, want zij raakten ook John Terry kwijt. De verdediger moest zich na 21 minuten laten vervangen door Christopher Samba en toevallig maakte de invaller in de slotseconde de eretreffer.

De 36-jarige Terry vertrok na zijn wissel naar het ziekenhuis en heeft zeer waarschijnlijk zijn middenvoetsbeentje gebroken. Dat zou betekenen dat hij maanden niet in actie kan komen. De aanvoerder heeft een aflopend contract en de Engelse media lopen al vooruit op zijn voetbalpensioen en vragen zich af of Terry zijn laatste profduel al gespeeld heeft.

“Het lijkt erop dat het wel een tijdje gaat duren. We denken dat hij een middenvoetsbeentje in zijn voet heeft gebroken. We weten waarschijnlijk binnen een paar uur wat de exacte schade is”, zegt manager Steve Bruce op de officiële website van de club uit Birmingham. Terry voetbalde eerder voor Chelsea en Nottingham Forest en hij kwam in de jeugd ook nog uit voor West Ham United en Senrab FC.