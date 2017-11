Nijland: ‘Overmars reageerde dat we een exceptionele speler hadden gehaald’

FC Groningen presteert dit seizoen weliswaar zeer matig, maar Hans Nijland is ervan overtuigd dat de club in de zomer kwalifitief goede spelers heeft aangetrokken. De noorderlingen staan op doelsaldo net boven de rode streep, mede dankzij slechts twee overwinningen. Nijland kreeg veel complimenten over het transferbeleid, ook van andere beleidsbepalers in de Eredivisie.

"Iedereen was enthousiast, ook de pers", vertelt de algemeen directeur van FC Groningen zaterdag in het Dagblad van het Noorden. "Toen we de huurovereenkomst met Uriel Antuna sloten, kreeg ik meteen reacties van Marc Overmars en Henk Veldmate (hoofdscout Ajax, red.) van Ajax dat we een speler met exceptionele kwaliteiten hadden vastgelegd. Met Ritsu Doan net zo."

"Toen we in Japan zaten en de deal hadden afgerond kon ik het niet laten mijn goede vriend Veldmate even te bellen, want ik wist dat onze voormalig technisch manager Doan ook een interessante speler vond. Dat hebben jullie verschrikkelijk knap gedaan." FC Groningen werd afgelopen maand ook in de KNVB Beker uitgeschakeld, door Roda JC Kerkrade (3-1). Vandaag wacht een uitwedstrijd tegen Heracles Almelo.