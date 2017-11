‘Barcelona ziet uitblinker bij Tottenham en wil volgend jaar handelen’

Harry Winks heeft zich naar verluidt in de kijker gespeeld bij Barcelona. Volgens de London Evening Standard is de Engelse middenvelder van Tottenham Hotspur een transferdoelwit geworden van de grootmacht uit LaLiga. De 21-jarige Winks maakte vorige maand nog zijn debuut in de nationale ploeg van Engeland.

Winks is sinds de start van het seizoen een belangrijke schakel in de ploeg van manager Mauricio Pochettino. Met de achterhoede bestaande uit Toby Alderweireld, Davinson Sánchez en Jan Vertonghen in zijn rug, opereert Winks vlak daarvoor op het middenveld. Afgelopen woensdag maakte hij nog veel indruk in de Champions League-wedstrijd tegen Real Madrid (3-1 winst). Met een prachtige dieptepass stond hij aan de basis van de 1-0 van ploeggenoot Dele Alli.

Winks stond al langer op de radar van Barcelona, maar zou de Spaanse topclub afgelopen woensdag volledig overtuigd hebben. Mogelijk gaat Barça in de zomer van volgend jaar over tot actie. Pochettino probeert Winks intussen met beide benen op de grond te houden, zo liet hij reeds tegenover de Engelse media weten. Het contract van Winks in Londen loopt door tot de zomer van 2022.