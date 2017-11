Younes geselecteerd voor Duitsland; Löw verrast met debutant

Joachim Löw heeft de selectie van Duitsland bekendgemaakt voor de interlands tegen Engeland (10 november, Londen) en Frankrijk (14 november, Köln). De bondscoach heeft onder anderen Mario Götze en Ilkay Gündogan opgeroepen; het tweetal is er voor het eerst in 354 dagen weer bij.

De 25-jarige Götze, de matchwinner van de WK-finale in Brazilië, speelde zijn laatste interland in november 2016. De aanvallende middenvelder kwam toen twintig minuten in actie in de doelpuntloze vriendschappelijke wedstrijd tegen Italië. Ook de twee jaar oudere Gündogan van Manchester City kwam toen voor het laatst in actie voor die Mannschaft.

De selectie van Löw telt één verrassing: Marcel Halstenberg van RB Leipzig. De 26-jarige linkerverdediger debuteert voor de nationale ploeg. Hij komt uit de jeugdopleiding van Hannover 96 en via Borussia Dortmund en St. Pauli kwam hij in de zomer van 2015 bij Leipzig terecht. Voor die club staat Halstenberg op zeventig wedstrijden. Ajacied Amin Younes is eveneens opgeroepen; hij kan zijn zesde en zevende interland spelen.

De volledige selectie:

Doel: Kevin Trapp (Paris Saint-Germain), Bernd Leno (Bayer Leverkusen) en Marc-André ter Stegen (Barcelona).

Verdediging: Niklas Süle, Jérome Boateng, Mats Hummels, Joshua Kimmich (Bayern München), Marvin Plattenhardt (Hertha BSC), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Antonio Rüdiger (Chelsea) en Marcel Halstenberg (RB Leipzig).

Middenveld: Sami Khedira (Juventus), Julian Draxler (Paris Saint-Germain), Toni Kroos (Real Madrid), Mesut Özil (Arsenal), Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach), Emre Can (Liverpool), Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Mario Götze (Borussia Dortmund), Ilkay Gündogan (Manchester City), Sebastian Rudy (Bayern München).

Aanval: Sandro Wagner (TSG Hoffenheim), Timo Werner (RB Leipzig), Amin Younes (Ajax) en Leroy Sané (Manchester City).