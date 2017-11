Mourinho schikt met Spaanse fiscus: ‘Dat is waarom ik hier nu ben’

José Mourinho heeft geschikt bij een rechtszaak over zijn persoon aangaande belastingontduiking. De manager van Manchester United zou in zijn tijd bij Real Madrid 3,3 miljoen euro hebben gefraudeerd wat betreft inkomsten uit portretrechten, maar de Portugees laat vrijdag in Madrid tegenover verschillende media weten dat hij geschikt heeft.

"Er werd mij verteld dat mijn belastingsituatie compleet legaal was. Enkele jaren later is mij verteld dat er een onderzoek is geopend en dat ik mijn situatie moest 'reguleren' en dat ik een bedrag op tafel moest leggen", laat Mourinho vlak na afloop van de zitting desgevraagd weten. "Ik heb niet geantwoord, ik heb geen discussie opgezocht."

"Ik heb betaald en heb getekend dat ik alle wetten goed naleef. De zaak is voorbij. Dat is waarom ik hier nu ben, verder is er niets aan de hand", aldus Mourinho, die eerder in een statement liet weten dat hij netjes 26 miljoen euro aan belasting had betaald gedurende zijn drie jaar in Spanje. United speelt komende zondag tegen Chelsea, maar van excuses wil Mourinho niets weten.

"Nee, de trainingstijd moest worden aangepast, want ik wil erbij zijn. Ik kon daar vanochtend dus niet bij zijn, dus hebben we wat moeten veranderen." Mourinho is niet de enige cliënt van zaakwaarnemer Jorge Mendes die in conflict is met de Spaanse fiscus. Ook de situatie van Cristiano Ronaldo wordt onderzocht, net als die van onder anderen Fábio Coentrao en Radamel Falcao.