‘Ik vond dat ik mijn eigen identiteit onder Van Gaal een beetje kwijtraakte’

Julian Jenner beëindigde onlangs zijn spelersloopbaan. De oud-aanvaller deed nog een oproep via LinkedIn om een nieuwe werkgever te vinden, maar er kwamen geen aanbiedingen die hem konden bekoren. Jenner, die als stagiair van Jong AZ aan een trainerscarrière wil beginnen, zegt dat zijn poging om via het sociale medium nog als voetballer aan de slag te gaan veel grappen heeft opgeleverd.

"Ach ja, als je zoiets als een van de eersten doet, ben je de klos", zegt hij in gesprek met het Noordhollands Dagblad. "Maar zo gek is het natuurlijk helemaal niet. En ik heb naar aanleiding van die oproep wel aanbiedingen gehad uit de eerste divisie en uit Cyprus en Griekenland. Daar ben ik uiteindelijk toch niet op ingegaan." De voormalig aanvaller speelde tussen 2006 en 2008 in Alkmaar en destijds werkte hij onder meer samen met Louis van Gaal.

"Van Gaal dwong me steeds meer me weg te cijferen voor de ploeg. Ik vond dat ik mijn eigen identiteit een beetje kwijtraakte. Aan de bal wilde ik mijn ding doen, maar ik moest te veel rekening houden met allemaal andere dingen in het veld." Jenner ging daarna zijn heil zoeken bij Vitesse, maar dat liep anders dan dat hij had gehoopt. De voormalig vleugelspeler zegt dat hij Vitesse als twee stappen terug ervoer. "Dan merk je nog meer wat een toptrainer Van Gaal is. Hoe ga je als team met elkaar om, hoe speel je als team om te winnen, daar is hij een meester in."

"Bij Vitesse verschilde ik over zulke dingen nogal eens van mening met de trainer. En met medespelers. Die waren heel erg onprofessioneel." Jenner zegt dat de professionaliteit bij de Arnhemmers ver te zoeken was. "Bij Vitesse liepen meer clowns dan professionals. Ze waren alleen maar met zichzelf bezig in plaats van met het team. Misschien had ik meer geduld moeten hebben en bij AZ moeten blijven",aldus Jenner, die concludeert dat hij een rol had kunnen spelen in het kampioenschap van AZ in 2009.