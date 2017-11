Marseille onderzoekt kopschop Evra naar ‘pseudo fan’: ‘Betreurenswaardig’

Olympique Marseille heeft een onderzoek ingesteld naar het incident voorafgaand aan de Europa League-wedstrijd tegen Vitória Guimaraes. Tijdens de warming-up kwam het tot een confrontatie tussen supporters en Patrice Evra, die een van de fans een trap tegen het hoofd gaf. In de catacomben kreeg de linkerverdediger, die als reserve aan de wedstrijd zou beginnen, een rode kaart van de dienstdoende scheidsrechter.

De beelden van het incident gingen meteen viraal en de verwachting is dat Evra een zeer lange schorsing tegemoet kan zien. Marseille laat via de officiële kanalen weten een intern onderzoek te hebben ingesteld. "Marseille is op de hoogte van een incident tussen een individu en Patrice Evra tijdens de warming-up voorafgaand aan de wedstrijd tegen Vitória Guimaraes. Een intern onderzoek moet uitwijzen wat er is voorgevallen en wie er betrokken zijn. Een professionele voetballer moet hoe dan ook altijd bestand zijn tegen provocaties en beledigingen, hoe zwaar en onterecht ze ook zijn."

"De club betreurt tegelijkertijd dergelijk gedrag van een 'pseudo supporter' die ervoor kiest zijn eigen spelers te beledigen en niet te steunen." Evra onderhoudt de laatste weken geen goede relatie meer met de supporters. Het feit dat hij elke maandag een grappige video op sociale media maakt, ongeacht het resultaat van zijn club, valt niet in goede aarde, evenals zijn matige spel in de sporadische speelminuten die hij krijgt. Ondanks zijn sterke karakter en ervaring is Evra, 36 jaar, derhalve tot persona non grata uitgegroeid.

Rudi Garcia had de beelden na afloop van de wedstrijd nog niet gezien. "Ik was in de kleedkamer op het moment dat het gebeurde", zo stelde de oefenmeester. "Ik kan alleen zeggen dat hij een meer dan ervaren speler is. Het is betreurenswaardig. Hij moet niet ingaan op beledigingen, hoe laag en ongelooflijk deze ook zijn. Omdat het van een fan afkomstig is. En wie is niet een fan. Hij moet niet reageren, dat is duidelijk. Ik had een reservespeler minder tot mijn beschikking, terwijl enkele spelers op scherp stonden. Ik moet conclusies trekken."