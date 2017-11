AEK Athene en AC Milan zorgen in weerzien voor identiek resultaat

De krachtmeting tussen AEK Athene en AC Milan heeft wederom geen winnaar opgeleverd. Het Europa League-duel eindigde wederom doelpuntloos, net als twee weken geleden in Milaan: 0-0. De ploeg van Vincenzo Montella leidt nog altijd de dans in Groep D, met acht punten uit vier duels. Nummer twee AEK Athene heeft zes punten, terwijl Austria Wien, dat met 1-4 bij NK Rijeka won, vier punten verzamelde.

In de eerste helft waren de kansen op een hand te tellen. AEK toonde meer strijdlust, maar verder dan een schot van afstand van Rodrigo Galo kwamen de Grieken niet. Milan liet aanvallend nauwelijks iets zien, tot ergenis van Montella. De geplaagde trainer, die niet over Lucas Biglia, Jack Bonaventura, Davide Calabria en Andrea Conti kon beschikken, zag hoe zijn team in de laatste meters onnauwkeurig was.

Na de onderbreking verhoogde Milan de druk op de defensie van AEK. Pogingen van Riccardo Montolivo en Alessio Romagnoli boden geen soelaas en na bijna een uur spelen mikte Montolivo het leer zelfs op de paal. AEK beet daarna ook meer van zich af en zodoende zagen de toeschouwers een open wedstrijd, waarin beide teams vooral uitblonken in het niet verzilveren van de mogelijkheden. Kostas Galanopoulos, Hakan Calhanoglu, Jakob Johansson en Suso faalden in de afwerking en zodoende eindigde het weerzien wederom doelpuntloos.