‘Mijn rol is hier anders dan dat die bij Vitesse en PSV was’

Davy Pröpper heeft het naar zijn zin in Engeland. De middenvelder ruilde afgelopen transferperiode PSV in voor Brighton & Hove Albion. Pröpper, die zegt geen spijt te hebben van de overstap, heeft tot dusverre alles gespeeld bij de Engelse promovendus. "Daar ben ik uiteraard erg tevreden mee. Wij zijn als team de laatste weken steeds beter gaan spelen en zelf kom ik er ook steeds lekkerder in."

Pröpper laat via Soccervision weten dat hij inmiddels aan den lijve heeft ondervonden wat er van hem gevraagd wordt in de Premier League. "Mijn rol is anders dan dat die bij Vitesse en PSV was", aldus de 26-jarige Oranje-international, die wijst op het feit dat PSV vaak het spel moet maken, terwijl de tegenstander vaak inzakt. "Bij PSV speelde ik iets aanvallender."

"Hier moet ik samen met Dale Stephens de opbouw verzorgen vanaf het middenveld. Ik mag bijsluiten als er ruimte is, maar moet ook goed mijn verdedigende taken in de gaten houden", vervolgt de middenvelder, die geniet van het spel in Engeland. "Tijd om rustig een balletje aan te nemen is er niet, want dan zitten er direct twee man in je nek."

Pröpper kijkt uit na het 'hele circus' aangaande het Engelse voetbal in december en januari. "Voetballen op Boxing Day is toch speciaal, zeker zo'n eerste keer", zegt de zevenvoudig international, die hoopt bij de oefeninterlands van het Nederlands elftal tegen Schotland en Roemenië te spelen. "Het is nu even een vreemde periode bij Oranje, maar ik denk dat we zo snel mogelijk met een duidelijk plan voor de toekomst moeten komen."