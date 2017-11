Tete heeft geen spijt van vertrek bij Ajax: ‘Geweldig om daarin te spelen’

Kenny Tete verruilde Ajax afgelopen zomer voor Olympique Lyon. Tot dusver speelde de verdediger tien wedstrijden voor les Gones, waarin hij één keer scoorde en twee assists leverde. Naar eigen zeggen moest hij behoorlijk wennen aan het leven in Frankrijk en het spel in de Ligue 1.

“Er is heel veel veranderd. Vooral aan de taal moest ik wennen, maar ik ben gelukkig hier. De Ligue 1 is een sterke en tactische competitie en het is geweldig om daarin te mogen spelen”, zegt Tete in gesprek met Le Progres. Hij was afgelopen zomer een van de acht nieuwe spelers bij Olympique Lyon. “We leren elkaar steeds beter kennen. Het is normaal dat het tijd heeft gekost om aan elkaar te wennen.”

“We werken nu goed samen en worden steeds beter”, vervolgt de verdediger, die het donderdagavond met Olympique Lyon opneemt tegen Everton. Ronald Koeman is inmiddels ontslagen als manager bij the Toffees. “Ik was niet heel verbaasd. Voor iedere trainer is het essentieel om wedstrijden te winnen. Ik weet niet of Everton nu anders zal spelen. Wij moeten samenwerken als team. Daar praten we veel over in de kleedkamer, dus ik hoop dat we het op het veld kunnen laten zien.”