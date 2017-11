Voormalig Ajax- en Vitesse-middenvelder Yakubu overleden

Abubakari Yakubu is op 35-jarige leeftijd overleden in Ghana, zo melden media uit het Afrikaanse land woensdagochtend. De voormalig middenvelder van Ajax en Vitesse was ziek en lag aan de beademing in een ziekenhuis in Tema. Het is onduidelijk waar Yakubu aan is overleden.

Op zeventienjarige leeftijd haalde Ajax de controleur weg bij FC Gapoa. Yakubu kwam uiteindelijk tot 65 wedstrijden voor de Amsterdammers en werd kampioen in de seizoenen 2001/02 en 2003/04. Ook won hij de KNVB Beker (2002) en de Johan Cruijff Schaal (2002). Bovendien behoorde Yakubu tot de groep die in 2003 de kwartfinale van de Champions League haalde. Een vaste basisplaats had hij nooit.

In de zomer van 2004 stapte Yakubu over naar Vitesse. In eerste instantie ging het om een verhuurperiode, maar de Arnhemmers maakten na een seizoen gebruik van de aankoopoptie van 750.000 euro. Yakubu speelde tachtig duels voor Vitesse. Een doelpunt maakte hij nooit in Nederland. Yakubu speelde tussen 2002 en 2006 ook zestien interlands voor Ghana.