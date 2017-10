Ronaldo weigert shirtjes te ruilen: ‘Hij kon dat niet van ons waarderen’

Real Madrid verloor zondag met 2-1 van Girona en na afloop van het duel in Catalonië baalde Cristiano Ronaldo van het zoveelste puntverlies van zijn ploeg in LaLiga. De Portugese aanvaller was dermate geïrriteerd over de wijze waarop de promovendus de winst binnensleepte, dat hij weigerde zijn shirt te ruilen met de spelers van Girona.

Alex Granell, de tweede aanvoerder van Girona, legt bij RAC105 uit dat Ronaldo weigerde hem zijn shirt te geven: "Hij zei tegen me dat hij dat niet wilde, omdat hij de manier waarop wij de laatste minuten van de wedstrijd speelden, niet kon waarderen. Hij zei dat ik volgens hem wel een goede speler leek, maar hij wilde desondanks geen shirtje ruilen."

Granell, die begrijpt dat Ronaldo gefrustreerd was na de nederlaag, erkent dat de spelers van Girona inderdaad veel tijd rekten. "Ik zei tegen Ronaldo dat wat we hadden bereikt geen wonder is, maar wel een gigantische prestatie. We namen de ervaringen van vorige jaren met ons mee, toen we een beetje te correct voetbalden. Als we die jaren niet zo netjes hadden gespeeld, waren we misschien wel eerder naar LaLiga gepromoveerd."