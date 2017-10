Ronaldo speelde bijna in Serie A: ‘De contracten en papieren lagen al klaar’

Alessandro Moggi, zoon van voormalig Juventus-directeur Luciano Moggi, zegt in gesprek met Tuttosport dat de Italiaanse topclub in 2003 'heel dicht bij' de komst van Cristiano Ronaldo was. Moggi zegt dat hij als zaakwaarnemer betrokken was bij de afgeketste deal aangaande de Portugese wereldster, die destijds speelde voor Sporting Portugal en uiteindelijk naar Manchester United verkaste.

"Ronaldo was al aangeboden bij Parma en Lazio, maar zij weigerden hem te halen. Juventus wilde hem wel hebben en ik reisde af naar Lissabon met Jorge Mendes (zaakwaarnemer Ronaldo, red.). Het idee was om een ruilovereenkomst te sluiten waarbij Marcelo Salas zou worden betrokken, aangezien Juventus hem wilde lozen. Het probleem was dat het Portugese voetbal destijds niet zo interessant was."

"We konden Salas niet overtuigen om te vertrekken naar Portugal. De contracten en papieren lagen al klaar. Ronaldo was blij, ook omdat Juventus destijds een van de beste teams in Europa was. Die dag hadden we de geschiedenis van het Europese voetbal kunnen veranderen. Dit is echter niet mijn grootste pijnpunt, aangezien Ronaldinho zich in het verleden ook bijna bij Juventus had aangesloten", besluit Moggi.