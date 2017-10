‘Het zegt niet niks dat de paniek toesloeg toen Vermeer geblesseerd raakte'

De kritiek op Brad Jones zwelt de laatste tijd aan, te meer omdat Kenneth Vermeer weer fit is. Henk Timmer is van mening dat Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst weer voor Vermeer moet kiezen onder de lat. “Ik zou na de winterstop Vermeer onder de lat zetten”, zegt de oud-doelman in gesprek met het Algemeen Dagblad.

“De kracht van Kenneth ligt in het snel voortzetten van het spel en ik denk dat dit Feyenoord dat nodig heeft. Ze hebben hem niet voor niks gekocht. Mits fit is Vermeer gewoon een van de beste keepers van Nederland”, zegt de oud-doelman van onder meer Ajax, Feyenoord en AZ. Jones maakte vorig seizoen veel indruk toen Feyenoord het landskampioenschap veroverde.

“Brad heeft het vorig seizoen fantastisch gedaan in een team dat fantastisch draaide. Vorig jaar viel alles de goede kant op, momenteel zit het tegen”, zegt Timmer. “Het zegt echter niet niks dat de paniek toesloeg in Rotterdam toen Vermeer geblesseerd raakte. Vermeer was als eerste keeper bij Feyenoord gewoon Oranje-international. Hij is destijds van Ajax gekocht als eerste keeper. Vermeer brengt voetballend en qua reactie meer dan Jones.”