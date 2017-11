Logeren in Alderley Edge: voetbalenclave en thuis van de familie Pieters

Verslaggever en presentator Justus Dingemanse reist voor Voetbalzone regelmatig naar het buitenland om spelers over de grens te bezoeken. Ditmaal vloog hij naar Manchester om een bezoek te brengen aan Erik Pieters (29). De achttienvoudig international speelde in Nederland bij FC Utrecht en PSV en is in Engeland is begonnen aan zijn vijfde seizoen bij Stoke City. Hij woont samen met zijn vrouw Nermina (27) in Alderley Edge. In een sfeerverslag vertelt Justus over de twee dagen die hij met beiden doorbracht.

Na een uurtje vliegen stap ik met mijn cameraman en regisseur Tony de sijpelende regen van Manchester in. Kon niet missen natuurlijk: typisch Engels weer. Een Ubertaxi brengt ons van de luchthaven in een kwartiertje naar een hotel in Alderley Edge; een landelijk dorpje in het graafschap Cheshire dat bekend staat als een heuse voetbalenclave. Vlak naast de herberg woont Ibrahim Afellay en even verderop staat het beruchte etablissement waar Wayne Rooney zich liet vollopen vlak voor zijn arrestatie wegens rijden onder invloed. Het is tevens de plek waar Robin van Persie woonde gedurende zijn tijd bij Manchester United en het thuis van de familie Koeman, hoewel de verhuiswagens daar vermoedelijk ieder moment de straat in kunnen draaien. In een van de landhuizen woont ook de familie Pieters, op ongeveer veertig minuten rijden van de club uit Stoke-on-Trent.

Nadat we onze bagage in de kamer gedropt hebben, staat een witte Landrover ons met ronkende motor op te wachten. Op het nummerbord staan de initialen N en E met de trouwdatum van het stel. Achter het stuur zit Nermina Pieters-Mekic met naast en achter haar het producersduo dat verantwoordelijk is voor de compositie van haar nieuwe single. We stappen in en zien dat ook de hoofdsteunen gepersonaliseerd zijn met het trouwlogo van het koppel dat vorig jaar zomer in het huwelijksbootje stapte. Via de achteruitkijkspiegel maken we kennis met het 27-jarige model dat naast een liefde voor paarden en zingen ook netjes een studie rechten afrondde. Ze leerde Erik kennen op een feestje toen hij net naar Engeland was vertrokken en daar samenwoonde met zijn beste vriend.

Als vijfjarig meisje verliet Nermina met haar gezin Sarajevo om de gruwelen van de Bosnische oorlog te ontvluchten. Via een asielzoekerscentrum kwam de familie Mekic terecht in een klein dorpje onder de rook van Nijmegen waar het gezin als vreemde eend in de bijt een compleet nieuw leven op moest bouwen. Het was allesbehalve een gemakkelijke periode, maar vanaf de achterbank was in de reflectie van haar zelfverzekerde blik geen spoor meer van een oorlogsslachtoffer te bekennen. Terwijl Nermina seinend met grootlicht tragere weggebruikers terzijde maande, vertelde ze hoe ze in haar eerst Engelse jaren op de achtergrond is gebleven, maar nu de spotlights niet langer schuwt.

Omdat Nermina haar zangcarrière een vliegende start wil geven, besloot ze toe te happen toen ze gevraagd werd deel te nemen aan het zesde seizoen van The Real Housewives of Cheshire. In deze serie, die een soort Britse reallife versie van Gooische Vrouwen is, wordt het luxeleven van een negental vrouwen op de voet gevolgd. De show die doorspekt is met het nodige drama houdt iedere maandag een miljoen Britse kijkers aan de buis gekluisterd en is bovendien in zeventien andere landen te bewonderen. Hoewel de opnames vaak behoorlijk heftig zijn, laat Nermina zich niet kennen en maakt ze wekelijks in prachtige outfits haar opwachting op de Britse nationale televisie. Als gevolg wordt Erik inmiddels regelmatig bij de plaatselijke winkeltjes herkent als de man van de vrouw van en willen de mensen tegenwoordig net zo vaak met haar op de foto als met hemzelf.

Na een klein uurtje rijden zijn we aangekomen bij de muziekstudio waar de opnames van WAG’s die middag zullen plaatsvinden. In de Cotyso Recording Studio namen eerder artiesten als One Direction plaats achter de microfoon, maar vandaag heeft Nermina de studio geboekt. ’s Ochtends heeft een professionele make-up artiest haar al klaar gemaakt voor de uitzending en op locatie worden we ontvangen door twee studiomanagers en een zangdocente. Niet veel later arriveert Erik die zich na zijn training heeft opgeworpen als cateraar met een tas vol broodjes, wraps, blikjes drinken en flesjes water. Aan alles is gedacht en tot in de puntjes geregeld.

Nadat de opnames van de eerste dag zijn afgerond, worden we gastvrij onthaald in het landhuis waar de vier honden van het glamourkoppel ons enthousiast kwispelend begroeten. De villa is ingericht door de internationale designer Eric Kuster en staat vol met mooie spulletjes. Ondanks de overweldigende weelde, de grote glimmende ring van Nermina en de bestelde Bentley zijn beiden opvallend benaderbaar en nuchter. Gastvrijheid is een understatement en de liefde voor elkaar spat van de muren af die volhangen met foto’s van het paar. Nermina mist geen wedstrijd van manlief en omgekeerd schroomt Erik niet een glansrol te spelen in haar nieuwe videoclip. Ook de families en vrienden van beiden komen regelmatig langere tijd logeren, hoewel ze niet altijd meer bij kunnen houden wie in welke kamer is gaan liggen.

Omdat woensdag de vrije dag is van Erik staat de volgende ochtend een rode Landrover met omgekeerde initialen op het nummerbord op ons te wachten. Thuis aangekomen maakt Erik eerst een handgemaakte cappuccino voor ons en vervolgens neemt de linkervleugelverdediger uitgebreid de tijd te vertellen over zijn carrière. Hij beantwoordt geduldig voor de zoveelste keer alle vragen over het moment waarop hij een ruit insloeg en al zijn pezen, aderen en zenuwen in zijn rechterarm doorsneed. De pijnlijke en tijdrovende revalidatie, de golf aan media-aandacht en het aggressieve imago dat het moment van verstandsverbijstering hem opleverden, vormen nog altijd een flinke smet op zijn carrière. In Engeland wordt hij echter zelden herinnerd aan het voorval en inmiddels heeft hij meer wedstrijden afgewerkt in de Premier League dan in de vaderlandse Eredivisie.

Als we tegen het eind van de middag een taxi willen regelen, dringt Erik erop aan zelf ons zelf te brengen. Van mevrouw krijgen we nog wat broodjes en drinken mee voor onderweg en tijdens de rit terug praten we een poosje over Oranje. Het is bijna twee jaar geleden dat hij voor het laatst onderdeel uitmaakte van de selectie, ondanks ruim 150 wedstrijden ervaring in een van de sterkste competities ter wereld. Als meest voor de handliggende opties voor de openstaande vacature noemt hij Frank de Boer en Ronald Koeman. Als we hem naar zijn voorkeur vragen, is hij weinig cryptisch: een bondscoach die hem oproept. Waneer we uitstappen, vraagt hij of we het even willen laten weten als we veilig geland zijn. Vriendelijker en normaler kom je ze niet tegen in de voetballerij.

Nermina is dit najaar te zien in het nieuwe seizoen WAG’s op Voetbalzone. Het uitgebreide interview met Erik, de aflevering van Doorzagen en zijn persoonlijke Dreamteam verschijnen in november.