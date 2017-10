‘Bosz zei ook: ‘Ik ben eerlijk, ik kan niet bieden wat die Fransen bieden'

Rajiv van La Parra vertrok in 2008 op zeventienjarige leeftijd van Feyenoord naar het Franse SM Caen. Via sc Heerenveen, Wolverhampton Wanderers en een verhuur aan Brighton & Hove Albion kwam de vleugelaanvaller bij Huddersfield Town terecht, waarmee hij nu in de Premier League speelt. Van La Parra heeft dan ook geen spijt dat hij op jonge leeftijd uit Rotterdam vertrok.

Feyenoord bood Van La Parra lange tijd geen contract aan. Op het moment dat de aanvaller een aanbieding uit Frankrijk kreeg, probeerde de Rotterdammers hem alsnog te binden. Peter Bosz, destijds technisch manager, kwam zelf op bezoek in huize Van La Parra voor een etentje. Bosz vertelde Van La Parra dat hij hem toch een contract aan wilde bieden en graag in Rotterdam wilde houden.

“Hij zei ook: Ik ben eerlijk, ik kan niet bieden wat die Fransen kunnen bieden. Hoewel ik het erg waardeerde dat hij de moeite had genomen om naar mijn huis te komen, besloot ik toch naar Frankrijk te gaan. Die keuze was mede gebaseerd op de teleurstelling dat ik daarvoor geen contract had gekregen”, zegt de vleugelaanvaller in gesprek met Voetbal International. “Ik had het gevoel dat Feyenoord met een contract kwam omdat ik een aanbieding uit Frankrijk had gehad.”

“Als Feyenoord met een voorstel was gekomen voordat ik door Caen was benaderd, dan was het anders geweest”, vervolgt Van La Parra, die dit seizoen tot dusver tien wedstrijden in de Premier League speelde namens Huddersfield Town. “Ploeggenoten zoals Ricky van Haaren en Jordy Clasie hadden in die periode al wel een overeenkomst getekend.”