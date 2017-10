Mourinho: ‘Vraag dat maar aan Alderweireld en Vertonghen’

Romelu Lukaku begon het seizoen bij zijn nieuwe werkgever voortvarend, maar in de laatste vijf duels wist de Belgische spits niet meer tot scoren te komen voor Manchester United. Na de gewonnen wedstrijd tegen Tottenham Hotspur (1-0) gaf manager José Mourinho al aan dat hij het uitjouwen van Lukaku niet begreep en maandag bekrachtigt de Portugees deze boodschap.

"Wat mij betreft is Lukaku onaantastbaar en dat zou hij ook moeten zijn voor de fans. Deze geweldige speler staat buiten elke discussie en is wekelijks van grote waarde. Ook als hij een keer niet scoort. Wat hij doet voor het team is fantastisch", zegt Mourinho op een persconferentie, voorafgaand aan de Champions League-wedstrijd tegen Benfica dinsdag op Old Trafford.

"De fans mogen zich uitlaten op welke manier ze maar willen. Maar mijn taak is om mijn spelers te verdedigen en Romelu moet onaantastbaar zijn. Of hij onopvallend is in wedstrijden? Ik denk helemaal niet dat Romelu onopvallend is. Vraag Toby Alderweireld, Jan Vertonghen en Eric Dier maar of hij rustig was. En zij behoren tot de beste verdedigers in het huidige voetbal", citeert onder meer Goal.