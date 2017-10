Voormalig Twentenaar eist heldenrol op: ‘Hij stak zo zijn middelvinger op’

Bersant Celina speelt momenteel op huurbasis bij Ipswich Town, maar de aanvaller van Manchester City kan niet rekenen op een basisplaats onder Mick McCarthy. De Ierse trainer liet de ex-speler van FC Twente zaterdag tegen Burton Albion in de 84e minuut invallen en Celina maakte de winnende bij een vrije trap (1-2). McCarthy weigerde echter toe te geven dat hij gehoor gaf aan de leuzen van de fans, die Celina graag zien spelen.

"Dat boeit mij helemaal niets. Hij kwam er niet in vanwege die leuzen, laat dat duidelijk zijn. Eigenlijk is er meer kans dat hij er niet in komt als men gaat zeggen wat ik moet doen. En ja, ik ben een agressieve lul. Dat mag ook wel even gezegd worden. Hij heeft altijd kans om in te vallen als de wedstrijd daarom vraagt."

"Het was een geweldige uithaal. Hij vierde het met de fans, gooide zijn shirt naar hen, ze houden allemaal van hem. Misschien heeft hij op deze wijze wel zijn middelvinger naar mij opgestoken. Maar dat vind ik niet erg, daar krijgt hij voor betaald. Hij is de held, fantastisch. Maar er waren vandaag nog meer helden die lange tijd geen doelpunt tegen kregen. Ze hebben ervoor gezorgd dat hij ook een held kon worden. Ik wens hem verder alle succes."

De trainer zelf was ook mikpunt van de fans, die onder meer scandeerden: 'Mick McCarthy, je voetbal is shit'. "Toen hoorde ik ze opeens niet meer, toch (na de goal van Celina, red.)? Joh… Ze kropen echt terug in hun schulp, of niet dan... Luister, tenzij iemand anders besluit, ben ik, a boring old big nose f***cking fart with shit football, tot mei hier trainer."