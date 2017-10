Lof voor ‘PSV-leider’: ‘Hij kan alles, dat zie je niet veel in Nederland’

PSV won zondagmiddag met 2-4 van Vitesse, waardoor de Eindhovenaren een comfortabele voorsprong van vijf punten hebben op naaste belager Ajax. Jürgen Locadia en Hirving Lozano zorgden voor de doelpunten bij de huidige koploper van de Eredivisie, maar Pierre van Hooijdonk ziet vooral in Marco van Ginkel dé leider van de ploeg van Phillip Cocu.

"We hebben het al eerder gehad over de leider van PSV. Dat is toch duidelijk hij", zegt Van Hooijdonk zondagavond bij Studio Voetbal over Van Ginkel. "Tien wedstrijden, zes goals en drie assists. Maar met name zijn spel... Hij is een moderne middenvelder. Hij heeft enorm veel diepgang en kan eigenlijk alles. Voor Thomas Bruns was het vandaag echt een drama."

De kwaliteiten van de 24-jarige huurling van Chelsea zijn in de Eredivisie volgens Van Hooijdonk speciaal: "Dat zie je gewoon niet veel bij de middenvelders die in Nederland rondlopen", aldus de oud-aanvaller, die constateerde dat Vitesse mee wilde gaan in het fysieke spel van PSV. "Van Ginkel gaf gelijk een signaal af: wij zijn er."