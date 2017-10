Pech voor FC Groningen ondanks eerste doelpunt van speler uit 2000

Sparta Rotterdam weet weer wat winnen is. In de zes voorgaande officiële wedstrijden zegevierde de ploeg van Alex Pastoor niet, maar dat gebeurde zondag wel tegen FC Groningen: 2-1. De Rotterdammers mochten in de handen wrijven, want het was een zeer zwaarbevochten overwinning. In de blessuretijd trof Groningen tweemaal het aluminium en pakte de thuisploeg een rode kaart. Door de nederlaag zal de druk op de geplaagde Ernest Faber toenemen bij Groningen.

De krachtmeting tussen Sparta en Groningen was er een tussen twee kwakkelende clubs. Sparta verzamelde slechts één punt uit de voorgaande vijf competitieduels; Groningen deed het met vier punten wat beter. Alle uitwedstrijden verloor Groningen dit seizoen echter en ook de start op Het Kasteel liet zondag te wensen over. Tussen de tiende en de twintigste minuut kwamen de bezoekers wel beter in het spel, wat resulteerde in een goede kans voor Mike te Wierik, maar Sparta greep daarna weer de controle.

Halverwege de eerste helft was het voor het eerst raak. Sergio Padt bracht in eerste instantie redding op een schot van Deroy Duarte, maar moest het antwoord schuldig blijven bij de rebound van Robert Mühren. Het spel was van beide kanten slordig, maar Groningen wist wel langszij te komen. De zeventienjarige Ludovit Reis werd niet aangepakt, mocht opstomen en passeerde Kortsmit met een afstandsschot. Het was zijn eerste doelpunt in het profvoetbal. Bovendien werd Reis de eerste speler uit het jaar 2000 die scoorde in de Eredivisie.

Lang duurde het feestje bij Groningen niet. Een makkelijk gegeven strafschop leidde tot de 2-1: Bas Nijhuis floot na een licht zetje van Michel Breuer aan Mühren, waarna Loris Brogno de buitenkans overtuigend benutte. De tweede helft was een stuk minder onderhoudend. Kansen waren schaars, al moest Padt reageren op een inzet van Ryan Sanusi en schoot Jesper Drost aan de overzijde een meter naast. Groningen zocht de aanval en Sparta kwam er af en toe gevaarlijk uit, zo ook met een schot van Duarte dat net over zeilde.

De tijd begon in het nadeel van Groningen te tikken en Sparta hield uiteindelijk stand. Makkelijk ging dat niet, want in de blessuretijd waren de bezoekers tweemaal bijzonder dichtbij. Lars Veldwijk trof de paal met een snoeihard schot, waarna Groningen de lat raakte met een kopbal van Drost. Sparta kwam goed weg en sloot het duel af met tien man, na een harde charge van Mark Veenhoven op de doorgebroken Veldwijk. Op het eind maakte Groningen nog aanspraak op een penalty na een handsbal van Craig Goodwin, maar daar wilde Bas Nijhuis niet aan. Sparta komt in puntenaantal gelijk met de opponent: beide clubs hebben negen punten verzameld na tien wedstrijden in de Eredivisie.