Traoré ambitieus: ‘Waarom niet? Anderen hebben het ook gedaan’

Bertrand Traoré sluit een terugkeer bij Chelsea niet uit. De Burkinees international maakte afgelopen zomer voor tien miljoen euro de overstap van the Blues naar Olympique Lyon en is daar direct uitgegroeid tot basisspeler. De ex-speler van Vitesse en Ajax tekende voor vijf seizoenen in Frankrijk, maar weet dat de toekomst in de voetballerij niet altijd te plannen is.

Volgens Traoré was het voor hem het beste om Chelsea in de zomerse transferperiode te verlaten. Een jonge speler wordt alleen beter als hij wekelijks voetbalt, legt de 22-jarige aanvaller uit. "Ik heb genoten van mijn tijd bij Chelsea en als ik een kans kreeg om mezelf te laten zien, dan greep ik die altijd met beide handen aan", vertelt hij aan de Daily Mail. "Maar er was geen enkele garantie dat ik zou spelen. Ja, ik zou gelukkig zijn als ik elke week bij Chelsea zou spelen, maar in de voetballerij moet je beslissingen nemen."

"Ik heb ervoor gekozen bij Lyon te tekenen en daar ben ik blij mee", benadrukt Traoré. Toch zet hij een terugkeer bij Chelsea niet uit zijn hoofd. Spelers als Nemanja Matic, David Luiz en Didier Drogba toonden aan dat het kan. "Waarom niet? Het is aan mij om mezelf te ontwikkelen en beter te worden als speler. Ik moet bewijzen dat ik goed genoeg ben om in de Premier League te spelen. Anderen zijn ook teruggekeerd, dus het is een mogelijkheid. Ik richt me nu op Lyon, doe mijn best en dan zien we wel waar ik in de toekomst voor kies."