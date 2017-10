De Ligt roemt ‘pure klasse’: ‘Hij is heel belangrijk voor dit elftal’

Siem de Jong is al drie wedstrijden op rij van grote waarde geweest voor Ajax. De zomeraankoop scoorde tegen achtereenvolgens Feyenoord, De Dijk (2x) en Willem II en wordt na die laatste wedstrijd geroemd door Matthijs de Ligt. De verdediger is dolblij met de aanwezigheid van De Jong, die zaterdag een klein halfuur meedeed.

De Jong zette Ajax op een 1-2 voorsprong op aangeven van Klaas-Jan Huntelaar. Uiteindelijk wonnen de Amsterdammers met 1-3. "Na de wedstrijd liep ik naar hem toe en vroeg ik hem hoe het kan dat hij altijd op de juiste plek staat. Hij had zelf ook geen idee", vertelt De Ligt aan Ajax Life. "Maar het is niet alleen dat. Het is ook de manier waarop hij die bal inschoot. Dat is gewoon pure klasse. Hij is heel belangrijk voor z’n elftal, ja."

De Ligt stapte 'opgelucht blij' de spelersbus in, geeft hij aan. Ajax had immers geen makkelijke avond en keek halverwege de tweede helft nog aan tegen een achterstand. Volgens de mandekker is Ajax goed weggekomen. "Het had hier allemaal heel anders kunnen lopen. Uiteindelijk pakken wij drie punten en verspeelt Feyenoord er twee. Al met al was dit met drie overwinningen een prima weekje. Het kon niet beter."