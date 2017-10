Keizer erkent: ‘Daar zullen we wel goede afspraken over moeten maken’

Ajax ontsnapte zaterdag aan puntenverlies op bezoek bij Willem II. De ploeg van trainer Marcel Keizer kwam na rust op achterstand, maar won uiteindelijk wel: 1-3. Ajax startte in Tilburg met Kasper Dolberg en Klaas-Jan Huntelaar; de Deen als linksbuiten en Huntelaar in de spits. Keizer sluit een herhaling zeker niet uit.

"Tegen PEC begonnen ze ook al allebei, toen naast elkaar met twee vleugelspelers. Dat vonden we niet helemaal goed gaan, ondanks de 3-0 zege", vertelde Keizer na afloop, in gesprek met de NOS. "Nu Kasper vanaf links, in een iets vrijere rol. Dat is wat mij betreft voor herhaling vatbaar, maar we zullen daar wel goede afspraken over moeten maken."

"Het was af en toe nog wat wennen, maar ze kregen allebei kansen. Deze tegenstander hield de ruimtes heel klein." Na tien minuten in de tweede helft was het Etien Velikonja die de thuisploeg uit een strafschop op voorsprong zette. Twintig minuten voor tijd maakte Lasse Schöne gelijk, waarna invaller Siem de Jong en David Neres de zege veiligstelden.

Keizer erkende dat Ajax 'niet top' speelde. Dat lag volgens de oefenmeester niet alleen aan Ajax. "Maar ook aan de tegenstander, die de ruimtes klein hield. In de eerste helft hebben we iets te weinig de bal van kant naar kant gespeeld en het lukte niet altijd om Klaas-Jan te bereiken. Daar leden we balverlies, waardoor zij konden counteren. Maar wij hebben de meeste mogelijkheden gehad, dus ik denk dat we verdiend hebben gewonnen."