PEC Zwolle trekt goede lijn door en overnacht op derde positie

PEC Zwolle geldt als de verrassing van het Eredivisie-seizoen tot nu toe en heeft zaterdagavond ook tegen ADO Den Haag laten zien waarom dat stempel van toepassing is op de ploeg van John van ’t Schip. Via doelpunten van Piotr Parzyszek en Younes Namil werd er na ruim tien minuten spelen al een flinke marge opgebouwd, waarna de ploeg zonder al te veel moeite een 2-0 overwinning over de streep trok. PEC, dat nu plek drie in handen heeft en zondag alleen eventueel door Vitesse ingehaald kan worden, zette en passant ook een clubrecord neer: nooit eerder wonnen de Blauwvingers zes thuisduels op rij in de Eredivisie.

PEC was in de afgelopen weken te sterk voor onder meer NAC Breda, FC Groningen en Heracles Almelo, terwijl er tegen Feyenoord gelijkgespeeld werd in De Kuip. Dat die indrukwekkende resultaten geen toeval zijn bleek ook in de openingsfase, want er was al snel geen houden aan voor ADO. Parzyszek kreeg de bal na zes minuten mee dankzij geklungel achterin en schoot het leer via de onderkant van de lat achter Robert Zwinkels.

De doelman van de Hagenaren moest vijf minuten later opnieuw vissen toen Namli opstoomde, van een meter of twintig uithaalde en de bal in de uiterste hoek stuurde. In een eerste helft waarin de thuisploeg op rozen zat was het geblesseerd uitvallen van Youness Mokthar de enige domper die Van ’t Schip te verwerken kreeg. Ook na de rust was PEC de beter ploeg op het veld, al verzuimde het wel om de wedstrijd definitief de nek om te draaien.

Zo kon het dat Abdenasser El Khayati met nog een klein halfuur te gaan bijna voor de aansluitingstreffer kon zorgen. Het schot van de buitenspeler smoorde echter in de zestien, waardoor het gevaar weer geweken was. Parzyszek en Kingsley Ehizibue leken tezamen uiteindelijk toch op weg naar de 3-0, maar door gebrek aan precisie bij de Pool mislukte zijn breedtebal. Doordat scheidsrechter Edwin van de Graaf in de slotfase nadat Erik Falkenburg naar de grond ging niets zag in een penalty werd er niet meer gescoord in het MAC3PARK Stadion.