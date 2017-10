Messi en Ter Stegen helpen Barcelona aan overwinning in Baskenland

Barcelona heeft zaterdagavond opnieuw geen punten laten liggen. Het team van trainer Ernesto Valverde had aan twee treffers voldoende om Athletic Club in San Mamés met lege handen achter te laten: 0-2. De Basken wonnen slechts één van de laatste zeven competitieduels. Door de overwinning komt Barcelona op 28 punten. Nummer twee Valencia staat op 24 punten, terwijl titelverdediger Real Madrid 20 punten heeft en zondag in en tegen Girona in actie komt.

De start van het eerste bedrijf in San Mamés was saai, maar na een kwartier spelen kwam de wedstrijd tot leven. Athletic had twee goede kansen om de score te openen, maar twee dito reddingen van Marc-André ter Stegen hielden Barcelona op de been. De doelman keerde eerste een kopbal van Aritz Aduriz, die het leer twee minuten later oog in oog met de Duitser opnieuw niet tegen de touwen kreeg.

Barcelona liet zich daarna echter meer gelden, raakte de paal via Messi, en nam negen minuten voor rust de leiding. Messi zette zelf een aanval op, verstuurde de bal op links naar Jordi Alba en kreeg het leer in het strafschopgebied weer terug. Kepa Arrizabalaga kon de diagonale inzet van de Argentijn niet keren. Het zelfvertrouwen van Barcelona groeide, maar de lat stond de 0-2 van Paulinho voor rust in de weg.

Barcelona kwam zeven minuten na rust goed weg: na een corner plaatste Raúl Garcia de bal met het hoofd op de lat. Athletic speelde in de tweede helft uitstekend, zette de Catalanen bij tijd en wijlen onder druk, maar ontbeerde finesse in de laatste meters. Barcelona was niet meer in staat om Kepa in verlegenheid te brengen en kwam in de slotminuten goed weg, na een sublieme redding van Ter Stegen op een kopbal van Aduriz. In de extra tijd zette Paulinho tóch de 0-2 van de Catalanen op het scorebord, nadat Kepa een inzet van Luis Suárez maar half kon keren.