Dost kopt Sporting Portugal vijf minuten voor tijd naar koppositie

Sporting Portugal is er vrijdagavond ternauwernood in geslaagd om Benfica voorbij te steken in de Portugese Liga NOS. De club uit Lissabon had het lang lastig tegen subtopper Rio Ave en leek op een doelpuntloos gelijkspel af te stevenen. Bas Dost bezorgde zijn ploeg vlak voor tijd echter met het hoofd de volle buit.

Rio Ave begon voortvarend aan het duel met de titelkandidaat, maar kon niet voorkomen dat Daniel Podence als vroeg in de wedstrijd een aardige kans kreeg voor os Leões, dat overigens ook al snel een domper te verwerken kreeg. Jérémy Mathieu raakte na een klein halfuur spelen geblesseerd en moest zich laten vervangen.

De wedstrijd kabbelde daarna voort zonder dat Sporting erin slaagde om zijn wil op te leggen aan de tegenstander. Jorge Jesus trachtte in de slotfase hier nog verandering in te brengen met het inbrengen van Seydou Doumbia, maar het was de in de basis gestarte Dost die toch nog het vonnis velde. De Oranje-international stond bij een voorzet van Rodrigo Battaglia precies op de goede plek en kopte via de binnenkant van de paal raak.