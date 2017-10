FC Twente ondanks razendsnelle voorsprong in eigen huis onderuit

FC Twente heeft vrijdagavond de zevende nederlaag van het seizoen geleden. De ploeg van interim-trainer Marino Pusic kwam via Tom Boere al na één minuut en acht seconden, de snelste treffer in de Eredivisie tot nu toe deze voetbaljaargang, op voorsprong, maar slaagde er niet in om die voordelige marge tegen Excelsior over de streep te tillen. Hicham Faik zette de Rotterdammers met een prachtige vrije trap nog voor rust op gelijke hoogte en Excelsior liep na de thee uit naar een 1-3 overwinning, waardoor de ploeg naar de achtste positie stijgt.

Fredrik Jensen was degene die Boere in staat stelde om Twente zo vroeg op voorsprong te zetten. De Fin behield na een knappe actie het overzicht en leverde de bal op een presenteerblaadje af. De wedstrijd golfde daarna op en neer en over en weer vielen er kansen te noteren. Jordy de Wijs was met het hoofd al snel dicht bij de gelijkmaker, terwijl Boere na een halfuur spelen zijn schot gekeerd zag worden door Ögmundur Kristinsson.

Dit hoogtepunt in de wedstrijd tussen FC Twente en Excelsior Rotterdam hadden jullie nog tegoed! 🤤 Geplaatst door voetbalzone op vrijdag 27 oktober 2017

Dat Excelsior en Twente bij een gelijke stand de kleedkamer opzochten voor de onderbreking was te danken aan Faik. De middenvelder mocht na een overtreding aanleggen voor een vrije trap en schoot het leer vanaf een meter of 25 prachtig binnen. Na de onderbreking kreeg Oussama Assaidi een aantal aardige kansen, maar de aanvaller slaagde er niet om zijn ploeg op voorsprong te zetten.

Een kwartier voor tijd sloeg het noodlot dan toch toe voor de thuisploeg. Milan Massop kon na een voorzet van Faik namelijk inkoppen en zette de bezoekers zo op voorsprong. Pusic probeerde daarna het tij te keren met het inbrengen van Jelle van der Heyden en Adnane Tighadouini, maar een paar minuten na die omzettingen ging het helemaal mis voor de Tukkers. Khalid Karami kon voor de derde Rotterdamse treffer van de avond tekenen en gooide zo het duel in het slot.