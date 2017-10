‘Ik hoop dat we van Ajax kunnen winnen, dat dragen we dan aan Fran op’

Willem II bracht donderdag naar buiten dat er bij Fran Sol een tumor in zijn teelbal is ontdekt. De Spaanse spits is inmiddels geopereerd en het is afwachten hoe het zich verder zal ontwikkelen. Het nieuws kwam erg hard aan in de selectie van de Tilburgers, zo vertelt middenvelder Pedro Chirivella tegenover Omroep Brabant.

“Fran vertelde het slechte nieuws woensdagavond in de kleedkamer, na afloop van de bekerwedstrijd tegen sc Heerenveen. We vierden de overwinning. Het was een grote zege voor ons. Fran nam ineens het woord. Hij begon te praten en zei wat er aan de hand was. Het was daarna muisstil in de kleedkamer. Iedereen is enorm geschrokken”, zegt de middenvelder, die vertelt dat de ingreep bij Sol goed gegaan is.

“Ik heb hem en zijn familie gesproken. Het is nu een week wachten en dan weten we of alles goed is. Met dit soort zaken moet je erg voorzichtig zijn”, aldus Chirivella, die er vertrouwen in heeft dat Sol goed zal herstellen. “Ik weet zeker dat hij gaat vechten. Het is een overlever. We staan allemaal achter hem. Ik hoop dat we morgenavond van Ajax kunnen winnen. Die zege dragen we dan aan Fran op.”