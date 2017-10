‘Sporting wil contract Dost zo snel mogelijk verlengen’

Sporting Portugal wil Bas Dost belonen voor zijn goede start van het seizoen. De aanvaller maakte acht doelpunten in veertien wedstrijden en volgens O JOGO wil de clubleiding twee jaar langer met hem door. Dat zou betekenen dat de 28-jarige Dost tot medio 2022 vast komt te liggen in Lissabon.

De directie onder leiding van voorzitter Bruno de Carvalho wil zo snel mogelijk in gesprek met het management van Dost omdat de spits in de belangstelling is komen te staan van diverse topclubs uit Europese topcompetities. Het jaarsalaris van Dost, een bedrag van 1,8 miljoen euro, zal worden verhoogd en mogelijk wordt ook de gelimiteerde transfersom aangepast.

In de arbeidsovereenkomst van Dost staat momenteel een afkoopsom van zestig miljoen euro. In de selectie verdient overigens alleen concurrent Seydou Doumbia meer: de Ivoriaan staat voor 1,9 miljoen euro op de loonlijst, maar Dost zal straks iets meer gaan verdienen. Overigens zou onder meer Everton belangstelling hebben voor de zeventienvoudig international van het Nederlands elftal.