‘Het zou een grote gok zijn voor Frank de Boer en de club’

Rangers FC stuurde donderdagmiddag manager Pedro Caixinha na een dienstverband van slechts zeven maanden de laan uit. De zoektocht naar een opvolger voor de Portugees is in volle gang en de Daily Record heeft Frank de Boer geïdentificeerd als kandidaat voor de vacante positie bij the Gers, die reeds acht punten achter koploper Celtic staan.

“Iedereen zou een comeback leuk vinden en De Boer moet ergens beginnen. Hij volgde zijn broer naar Glasgow, maar de Nederlandse invasie van Glasgow ligt inmiddels ver achter ons. De Boer is niet bekend met de huidige selectie en als het hier fout gaat, krijgt hij misschien nergens meer de kans. Het zou een grote gok zijn voor de manager en de club”, schrijft de Daily Record. Het is niet de eerste keer dat De Boer in verband wordt gebracht met een dienstverband bij zijn oude werkgever.

In maart was Rangers op zoek naar een nieuwe manager nadat Mark Warburton vertrokken was. Ook toen was De Boer al in beeld, maar de keuze viel uiteindelijk op Caixinha. De Nederlander gaf destijds aan open te staan voor een dienstverband in Glasgow. “Ik zou er altijd naar luisteren, dat is zeker. Ik voel me slecht door hoe het met de club gaat. Voor alle clubs waar ik gespeeld heb, met name Rangers en Barcelona, hoop ik dat het goed gaat. Of ik terugkeer bij de Rangers? Je weet maar nooit”, zei De Boer destijds tegenover Sky Sports.

Overigens is het de vraag of Rangers daadwerkelijk contact op zal nemen met De Boer. Volgens The Scottish Sun is Derek McInnes, momenteel manager van Aberdeen, topkandidaat om aan de slag te gaan op Ibrox. De Daily Record meldt daarnaast dat de clubleiding in eerste instantie zoekt naar een Britse manager. Tommy Wright, David Moyes, Michael O’Neill en Alex McLeish zouden tot dusver de voornaamste kandidaten zijn.