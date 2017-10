Klopp ‘huilde als een baby’: ‘Ik kon niet stoppen na die laatste penalty’

Jürgen Klopp is goed bevriend met David Wagner, de manager van Huddersfield Town. De Duitse oefenmeester volgde de strijd van the Terriers om promotie daardoor op de voet en naar eigen zeggen ‘huilde hij als een baby’ toen de ploeg van Wagner in de play-offs na strafschoppen van Reading wist te winnen.

“Ik was in Zuid-Frankrijk, in het huis van een vriend. Ik keek de wedstrijd op televisie. David had me gevraagd om naar het stadion te komen, maar ik wilde niet dat een camera zou registreren hoe ik zou reageren”, legt de manager van Liverpool uit tegenover Sky Sports. “Hij en zijn team zouden eigenlijk in het middelpunt van de aandacht moeten staan en niet ik vanwege mijn reactie.”

“De zenuwen gierden door mijn lijf, ik was echt op van de zenuwen. Mijn vrouw Ulla stuurde na afloop een video naar hem waarop ik te zien was, huilend als een baby. Ik kon niet stoppen na die laatste strafschop”, stelt Klopp, die vier jaar lang met Wagner samenspeelde bij 1.FSV Mainz. De twee werden onafscheidelijk en Wagner was de getuige van Klopp op zijn bruiloft. Wagner en Klopp werkten tussen 2011 en 2015 ook samen bij Borussia Dortmund. De huidige manager van Huddersfield Town had destijds de leiding over het tweede elftal van die Borussen, waar Klopp als hoofdtrainer werkte.

Komend weekeinde nemen Liverpool en Huddersfield Town het tegen elkaar op. Wagner: “Op Anfield zit hij in een dug-out en ik in de andere, dat zal gek zijn. Als we de winnende maken, zal ik het zeker vieren. Andersom zal hij dat namelijk ook doen, zeker weten.” Klopp sluit zich hierbij aan: “Op deze dag zal ik alles doen om Huddersfield te verslaan. Daarna zullen we praten zoals we dat altijd doen.”