‘City-miskoop’: ‘Ik kan me alleen voorbereiden tot het moment dat ik nodig ben’

Manchester City telde in de zomer van 2016 achttien miljoen euro neer voor Claudio Bravo. De Chileense doelman wist vorig seizoen echter niet te imponeren, waardoor the Citizens afgelopen zomer Ederson Moraes naar Engeland haalden. Bravo moet het nu doen met de wedstrijden in de EFL Cup en stond daardoor afgelopen week onder de lat in de wedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers, die na strafschoppen gewonnen werd.

“Ik ben kalm. Dat ben ik al geweest sinds mijn eerste dag hier. Het enige dat ik kan doen, is me goed voorbereiden op het moment dat ik nodig ben. Afgelopen week kwam er zo’n moment, ik hoop dat het vaker voorkomt. Ik steun het team zoveel mogelijk”, zegt Bravo in gesprek met talkSPORT. De sluitpost koestert geen wrok jegens concurrent Ederson, die momenteel de voorkeur krijgt van manager Josep Guardiola.

“Ik heb veel ervaring en probeer Eddy te helpen. Hij doet het goed, maar hij is nog jong en heeft mensen nodig die hem adviseren. Het zou egoïstisch zijn als ik dat niet zou doen. Het is mijn werk en het helpt het team om dingen te bereiken”, stelt de doelman, die net als Guardiola niet gecharmeerd is van de bal in de EFL Cup. “Het was net een strandbal, zo licht. Maar we moeten ons daar nu eenmaal aan aanpassen.”