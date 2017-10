Nijhuis spreekt boze Koeman tegen: ‘Natuurlijk heb ik dat gezegd’

Ter promotie van zijn boek schoof scheidsrechter Bas Nijhuis de laatste weken aan bij diverse radio- en televisieprogramma’s. Bij Voetbal Inside vertelde de arbiter over een woordenwisseling met de inmiddels ontslagen Everton-manager Ronald Koeman. Volgens de clubloze trainer slingerde Nijhuis verhalen de wereld in die kant nog wal raakten, maar volgens Nijhuis is het juist Koeman die de waarheid niet spreekt.

Nijhuis had onlangs de Europa League-wedstrijd tussen Everton en Olympique Lyon onder zijn hoede. Na het laatste fluitsignaal zocht een boze Koeman de Nederlandse scheidsrechter op, omdat hij van mening was dat er nog een aantal minuten gespeeld moest worden. "Ook al hadden we een kwartier bijgetrokken, je had toch niet gescoord”, zou Nijhuis naar eigen zeggen geantwoord hebben.

Koeman reageerde niet lang daarna kwaad en fileerde Nijhuis in de media. "Dat vind ik heel slecht", foeterde Koeman. "Dat je zelf dingen vertelt op televisie om de popiejopie uit te hangen. Over dingen die helemaal niet gezegd zijn, dat vind ik het ergste. Dat past niet bij zijn rol als scheidsrechter. Dan zou ik zeggen: Ga in je mand en fluit je wedstrijden. En doe voor de rest niets. Maar hij moet een boek verkopen met een vrolijk gezicht op televisie. Ik vind het heel laag. Als scheids zou je toch iets anders moeten doen."

Nijhuis heeft tegenover TC/Tubantia een andere lezing. "Natuurlijk heb ik dat gezegd, mijn assistenten stonden er bij. Maar ik wil het niet groter maken dan het is. Het is net als het boek allemaal tamelijk onschuldig volgens mij. Maar kennelijk mag een trainer alles zeggen en een scheidsrechter niks."