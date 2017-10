Matig keeperswerk Vorm leidt spectaculaire comeback West Ham in

Tottenham Hotspur heeft woensdagavond verrassend verloren van West Ham United in het kader van de EFL Cup. In de eerste helft had de ploeg van Mauricio Pochettino weinig te duchten van de stadsgenoot en stond het na 45 minuten met 2-0 voor, maar André Ayew schoot the Hammers in het tweede bedrijf op gelijke hoogte, waarna de formatie van Slaven Bilic de zege met hangen en wurgen over de streep trok: 2-3.

Na vijf minuten kon het thuispubliek al juichen: een snijdende counter van the Spurs eindigde bij Moussa Sissoko, die oog-in-oog met keeper Adrián rustig bleef en de openingstreffer voor zijn rekening nam. West Ham probeerde tot voetballen te komen, maar Michel Vorm werd nauwelijks getest. Dele Alli zorgde ervoor dat the Hammers met een nog vervelender gevoel de kleedkamer opzochten, aangezien Adrián bij een afstandsschot zijn meerdere moest erkennen in de middenvelder.

Weifelend optreden van Vorm zorgde echter voor de ommekeer: de sluitpost kon een afstandsschot niet goed verwerken, waarna Ayew eenvoudig kon binnentikken. De aanvaller was een paar minuten later wederom trefzeker, maar ditmaal stond de verdediging van Tottenham te slapen en was Vorm kansloos. Angelo Ogbonna maakte de comeback compleet door bij een corner goed op te letten en het leer achter Vorm te koppen. Pochettino probeerde daarna nog wat te forceren met het inbrengen van onder meer Christian Eriksen, maar West Ham bleef eenvoudig overeind.