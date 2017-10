Larsson leidt Feyenoord met hattrick langs dappere amateurs

In navolging van Ajax heeft ook Feyenoord zich geplaatst voor de derde ronde van de KNVB Beker. Het elftal van Giovanni van Bronckhorst rekende woensdagavond in de eigen Kuip zonder te imponeren af met de amateurs van Swift en spoelde de zure nasmaak van de nederlaag in de Klassieker van afgelopen weekeinde zo enigszins weg: 4-1.

Van Bronckhorst gaf diverse basiskrachten rust voor het duel, wat basisplaatsen opleverde voor onder anderen Kenneth Vermeer, Michiel Kramer en Dylan Vente. Swift was in de vorige ronde na strafschoppen nog te sterk gebleken voor Vitesse, maar wist in Rotterdam al snel dat een nieuwe bekerstunt er niet in zat. Feyenoord speelde voor eigen publiek zeker niet groots, maar kwam al vroeg op voorsprong en werd even later in het zadel geholpen door Swift.

Sam Larsson opende al na acht minuten voetballen de score uit een vrije trap, waarna de Zweedse buitenspeler niet veel later een strafschop verdiende na een overtreding van Nik Gabel. De verdediger van Swift werd met een rode kaart van het veld gestuurd door scheidsrechter Serdar Gözübüyük, maar had nog wel het geluk dat de penalty vervolgens gemist werd door Kramer. Feyenoord imponeerde daarna niet, maar slaagde er op slag van rust alsnog in zijn voordelige marge te verdubbelen. Opnieuw Larsson liet het net bollen, ditmaal met een schitterende uithaal van afstand.

De ploeg van Van Bronckhorst kwam na de onderbreking bijzonder slap uit de kleedkamer. Swift begon ondanks dat het met een man minder op het veld stond brutaal aan de tweede helft en deed na vijf minuten spelen zelfs wat terug. Max van Wakeren profiteerde van slordig balverlies van Bart Nieuwkoop en gaf Vermeer vervolgens het nakijken met een schitterende uithaal van buiten het strafschopgebied: 2-1.

Van Wakeren was niet veel later ook dicht bij de gelijkmaker, maar had de pech dat Vermeer knap redde op zijn vrije trap. Feyenoord zette daarna een tandje bij en krikte de marge halverwege het tweede bedrijf weer op naar twee. Bilal Basacikoglu bracht het leder na een hoekschop van Larsson in de doelmond van Swift, waarna Kramer van dichtbij met het hoofd kon scoren. Larsson maakte in de slotfase ook nog zijn derde doelpunt van de wedstrijd na een combinatie met Emil Hansson.